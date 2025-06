Umbria trentuno sindaci scrivono a Matteo Salvini | Tavolo interistituzionale di confronto per la ferrovia Roma-Firenze

In un gesto di forte unità e determinazione, trentuno sindaci dell'Umbria hanno scritto a Matteo Salvini, proponendo un tavolo interistituzionale di confronto sulla ferrovia Roma-Firenze. Questo importante documento riflette l'impegno delle comunità locali per migliorare il trasporto e garantire servizi più efficienti. La richiesta, ora nelle mani delle istituzioni, segna un passo decisivo verso un futuro ferroviario più sostenibile ed efficace per tutta la regione.

È stato sottoscritto da trentuno sindaci, il documento dedicato al trasporto ferroviario sull'asse Roma-Firenze. Il testo è stato inviato al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, al presidente di Trenitalia Stefano Cuzzilla, alla presidente di Rfi Paola Firmi, ai presidenti delle commissioni.

