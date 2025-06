Ultim’ora De Bruyne al Napoli c’è l’annuncio | è successo in diretta

In un annuncio in diretta, il mondo del calcio si sorprende con l'arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli, un colpo di mercato che fa sognare i tifosi. Nel frattempo, Aurelio De Laurentiis ha confermato che questa estate saranno investiti 300 milioni di euro per rinforzare la squadra, preparando il club a quattro stagioni di sfide importanti. La rivoluzione è ufficialmente iniziata, e il futuro partenopeo si prospetta ricco di emozioni e grandi traguardi.

Sull’arrivo di De Bruyne al Napoli bisogna registrare un importante aggiornamento. Aurelio De Laurentiis, esattamente nella conferenza stampa di ieri per presentare i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, ha ribadito che in questa sessione di calciomercato estiva saranno investiti la bellezza di 300 milioni. Il motivo di questi investimenti, ovviamente, è quello che il Napoli l’anno prossimo dovrà affrontare la bellezza di quattro stagioni. Il patron partenopeo, di fatto, vuole regalare ad Antonio Conte una squadra ricca di giocatori forti. Il primo sulla lista, ormai da tempo, è sicuramente Kevin De Bruyne, il quale dal primo luglio sarà un giocatore svincolato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ultim’ora De Bruyne al Napoli, c’è l’annuncio: è successo in diretta

In questa notizia si parla di: Bruyne Napoli Ultim Annuncio

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

Ultim'ora #Napoli: trattativa in fase avanzata per #DeBruyne! Già programmate le visite mediche? https://napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Ultim-ora-Napoli--trattativa-in-fase-avanzata-per-De-Bruyne--Gia-programmate-le-visite-mediche--139969.aspx… Partecipa alla discussione

Ultim'ora bomba da parte del giornalista Matteo Moretto, che ha rilasciato importanti novità parlando al canale Youtube di Fabrizio Romano ? Kevin De Bruyne è attualmente diviso tra Napoli e la MLS, in particolare c'è un'importante e ricca offerta dei Chi Partecipa alla discussione

Cammaroto: "Suggestione Napoli, contratto a gettone per Pogba? Fonte attendibile" - Il Napoli acquisterà due centrocampisti, uno è De Bruyne, per l'altro si fanno diversi nomi. L'esperto di mercato Emanuele Cammaroto, attraverso la trasmissione "napolimagazine live", su Radio Punto Z ... Come scrive msn.com

De Bruyne al Napoli, si lavora sui diritti di immagine. Calciomercato news - Nessun dubbio sull'esito, De Bruyne firmerà con il Napoli: tuttavia, al momento le parti sono ancora al lavoro per definire gli ultimi dettagli che riguardano i diritti di immagine. Superato questo ... sport.sky.it scrive

De Bruyne al Napoli, l’annuncio di De Laurentiis: ultim’ora sulla super trattativa - Il presidente ha rilasciato importantissime dichiarazioni sull’arrivo del centrocampista belga del Manchester City: l’ultim’ora sulla trattativa L’affare che sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi ... Riporta informazione.it

Ultim’ora De Bruyne l’annuncio di Romano spaventa il Napoli