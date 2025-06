Ultim’ora Campi Flegrei partito un nuovo sciame sismico Panico tra la popolazione | Svegliarsi con il terremoto è orribile

Ultim’ora Campi Flegrei: partito un nuovo sciame sismico che ha riacceso il panico tra la popolazione. Questa mattina, prima dell’alba, un violento terremoto ha svegliato i residenti, facendo tremare la terra fino a Napoli. La paura e l’ansia crescono tra la gente, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale su questa emergenza che non accenna a placarsi.

“Essere svegliati dal terremoto è una cosa veramente orribile”. È uno dei tantissimi post social pubblicati subito dopo la nuova scossa di terremoto verificatasi questa mattina ai Campi Flegrei. La popolazione dell’intera area è stata infatti svegliata da un sisma che ha fatto tremare la terra dell’area flgrea sino a Napoli. Il terremoto si è verificato poco prima delle ore 7 di oggi, giovedì 5 giugno 2025. (INGV FOTO) – Notizie.com I dati forniti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) confermano che nell’area è attivo un nuovo sciame sismico. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Ultim’ora Campi Flegrei, partito un nuovo sciame sismico. Panico tra la popolazione: “Svegliarsi con il terremoto è orribile”

