ultimo ballo sotto le stelle tutti in cammino con rina nel segno della solidarietà

trasformato in un momento di solidarietà e condivisione. L'ultimo ballo sotto le stelle di Dozza promette di essere indimenticabile: unisciti a questa magica camminata benefica, dove ogni passo contribuisce a fare del bene. Vieni a vivere un’esperienza speciale sotto il cielo estivo, perché insieme possiamo illuminare il cammino di chi ha bisogno. Non mancare, la solidarietà si fa strada tra le stelle!

L’ultima ‘Camminata sotto le Stelle’ di Dozza per fare del bene. Il 12 giugno, con ritrovo alle 19.30 in Piazza Zotti e partenza un’ora più tardi, è in programma la nona edizione di quella passeggiata estiva con finalità benefica che nel tempo ha reso possibile importanti donazioni per la miglioria delle strutture sanitarie della zona. Un appuntamento aperto a tutti, donne, uomini, bambini e nonni, che Rina Sperindio e le sue amiche hanno organizzato con impegno per anni in abbinamento alla ‘Stradozza delle Superdonne’. L’obiettivo? Continuare a sostenere l’attività del mammografo digitale per lo screening del tumore alla mammella delle donne del territorio di riferimento della Casa della Comunità di Castel San Pietro e Dozza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it