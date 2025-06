Ultimissime Juve LIVE | ufficiale il riscatto di Kalulu niente ritorno per Tognozzi Le novità sulle condizioni di Koopmeiners e Locatelli

Benvenuti alle ultime notizie in tempo reale sulla Juventus! Dai dettagli sul riscatto di Kalulu, alle novità sulle condizioni di Koopmeiners e Locatelli, rimanere aggiornati è fondamentale per vivere ogni momento bianconero con chiarezza e passione. La redazione di JuventusNews24 vi guida attraverso le news più fresche e importanti delle ultime ore, per non perdere mai un colpo. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nel mondo Juve, perché ogni dettaglio conta.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 5 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 4 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 3 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 2 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 1 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 31 maggio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 30 maggio 2025.

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

Calciomercato Juventus News/ Ufficiale il riscatto di Kalulu, David in vantaggio su Osimhen (5 giugno 2025) - Calciomercato Juventus news: indiscrezioni ed ufficialità che riguardano i movimenti della finestra estiva. Il difensore ex Milan ha firmato per tre stagioni. Come scrive ilsussidiario.net

La Juventus riscatta Kalulu, è ufficiale: quanto incassa il Milan - La Juventus riscatta Pierre Kalulu dal Milan, ora è ufficiale. Nel giorno del 25esimo compleanno del difensore francese, il club bianconero ha annunciato di aver. Scrive msn.com

Riscatto Kalulu, adesso è UFFICIALE | Il comunicato della Juventus - Riscatto Kalulu | Vi proponiamo di seguito il comunicato ufficiale della Juventus con tutte le cifre del riscatto del difensore ... Si legge su news-sports.it