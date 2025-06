Ultimi giorni per il pagamento della Rottamazione-quater | scadenza il 9 giugno 2025

Non perdere l’ultima occasione per regolarizzare la tua situazione fiscale: il 9 giugno 2025 scade il termine per il pagamento della Rottamazione Quater delle cartelle in scadenza lo scorso 31 maggio. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che i versamenti effettuati entro questa data sono considerati tempestivi grazie ai cinque giorni di tolleranza e ai differimenti previsti. In caso di mancato pagamento, potrebbero sorgere conseguenze più complesse e costi aggiuntivi.

Ultimi giorni per il pagamento della rata della Rottamazione-quater delle cartelle in scadenza lo scorso 31 maggio. Lo ricorda l' Agenzia delle Entrate-Riscossione, precisando che saranno infatti ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro il 9 giugno 2025, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti in presenza di termini coincidenti con giorni festivi. In caso di versamento non effettuato, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all'importo dovuto, la legge prevede la perdita dei benefici della Definizione agevolata e quanto già pagato sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ultimi giorni per il pagamento della Rottamazione-quater: scadenza il 9 giugno 2025

Altre letture consigliate

Pensioni in pagamento il 3 giugno in Toscana: in arrivo con due giorni di ritardo - Le pensioni per circa un milione di toscani, attese per il 1° giugno, subiranno un ritardo di due giorni e saranno disponibili solo martedì 3 giugno.

Segui queste discussioni su X

Il 31 maggio è scaduta la rata del piano di #DefinizioneAgevolata delle cartelle (Rottamazione-quater). Con i 5 giorni di tolleranza e i differimenti per termini coincidenti con giorni festivi, si può pagare fino al 9 giugno 2025. #Avanti Partecipa alla discussione

l 31 maggio scade la prossima rata del piano di #DefinizioneAgevolata delle cartelle (Rottamazione-quater). Con i 5 giorni di tolleranza e i differimenti per termini coincidenti con giorni festivi, puoi pagare fino al 9 giugno 2025. Scopri di più https://rb.gy/cjzkr Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti