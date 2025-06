Ultime nuvole e rovesci poi tempo più stabile fino a sabato

Le ultime nuvole e i rovesci si acquietano, lasciando spazio a un cielo più sereno fino a sabato. L’azione del fronte atlantico, in progressiva attenuazione grazie all’espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo, promette giorni di tempo stabile e piacevole. Scopriamo insieme le previsioni dettagliate per i prossimi giorni, per vivere al meglio questa fase di miglioramento meteorologico.

Il flusso perturbato atlantico presente sull'Europa Nord-occidentale abbassandosi temporaneamente di latitudine tende a lambire anche la nostra regione con infiltrazioni di aria umida e più fresca in quota; dalla giornata di giovedì esso tende lentamente a colmarsi grazie anche all'espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo Occidentale, garantendo tempo più stabile fino a sabato. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Giovedì 5 giugno 2025 Tempo Previsto: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso al mattino con residui rovesci o fenomeni temporaleschi sui settori settentrionali della regione più persistenti su Alto Lario e Valchiavenna; altrove nuvolosità irregolare con ampie schiarite soleggiate.

