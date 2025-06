Ufficio scolastico | Sondrio deve rimanere autonomo inaccettabile l' accorpamento con Lecco

Lavoro di riforma che rischia di compromettere l’identità e l’efficienza dei servizi educativi locali. Il Partito Democratico si schiera con fermezza contro questa misura, sottolineando l’importanza di preservare l’autonomia dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio. La tutela di un presidio strategico per il territorio non è solo una questione amministrativa, ma un impegno per garantire qualità e vicinanza alle famiglie e agli studenti. È fondamentale che la voce di Sondrio venga ascoltata e rispettata.

Il Partito Democratico interviene con decisione per difendere l’autonomia dell’Ufficio Scolastico Territoriale (UST) di Sondrio, a rischio secondo quanto emerso da fonti giornalistiche e segnalazioni territoriali che ipotizzano un possibile accorpamento con l’UST di Lecco, nell’ambito di una più. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Ufficio scolastico: "Sondrio deve rimanere autonomo, inaccettabile l'accorpamento con Lecco"

