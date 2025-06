ufficiale – inter e nike presentano la nuova prima maglia 2025 2026

Ufficiale: Inter e Nike presentano la maglia home 2025/26, un tributo vibrante alla tradizione nerazzurra. Questa divisa, che celebra l’identità del club, anticipa il prestigioso Mondiale per Club FIFA di Seattle, partito il 21 giugno. Innovazione estetica e spirito nerazzurro si fondono in un design che rende omaggio alla storia, con le iconiche strisce blu e nere protagoniste. Un’icona di stile e passione pronta ad affrontare nuove sfide.

FC Internazionale Milano e Nike lanciano oggi la Maglia Home per la stagione 202526, che rende omaggio all’identità del Club nerazzurro. Un lancio che anticipa la partecipazione della squadra al Mondiale per Club FIFA, al via il 21 giugno a Seattle. NUOVA PRIMA MAGLIA – La nuova divisa rappresenta un tributo alla storia e all’identità visiva dell’Inter, unendo innovazione estetica e spirito nerazzurro. Le iconiche strisce blu e nere non vengono semplicemente riproposte, ma reinterpretate in una chiave inedita: osservando con attenzione il fronte della maglia, è possibile scorgere la parola “INTER” nascosta tra le geometrie delle strisce. 🔗 Leggi su Inter-news.it