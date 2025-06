UFFICIALE – Coppa Italia 2025-26 | svelate le date! L’Inter inizia a dicembre

La stagione della Coppa Italia 2025-26 prende ufficialmente forma, con le date svelate e l’Inter pronta a scendere in campo da dicembre. Dopo un cammino emozionante nell’ultima edizione, i nerazzurri si preparano a riscrivere la loro storia nel torneo nazionale, iniziando dagli ottavi di finale. L’attesa cresce: sarà ancora una volta una sfida all’ultimo respiro!

Svelate anche le date ufficiali della Coppa Italia 2025-26. Dopo quelle del prossimo campionato, l’Inter ha annunciato anche il calendario del torneo nazionali. I nerazzurri inizieranno a giocare a dicembre. COPPA ITALIA – L’Inter inizierà il suo cammino nella Coppa Italia Frecciarossa 202526 dagli ottavi di finale. Nell’ultima edizione della coppa nazionale, la Beneamata ha chiuso il proprio cammino solamente in semifinale, cadendo contro i cugini del Milan. Dopo lo 0-0 dell’andata, il Milan ha vinto il ritorno per 3-0. La Beneamata, vincitrice del torneo due volte sotto Simone Inzaghi, proverà a rivincerlo ma con un altro allenatore. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Coppa Italia 2025-26: svelate le date! L’Inter inizia a dicembre

