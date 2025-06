ufficiale baroni è il nuovo allenatore del torino

Il Toro si ridesta con un cambio di passo: ufficiale l’arrivo di Baroni sulla panchina granata, dopo l’addio a Vanoli. Una decisione che scuote le fondamenta del club e apre nuovi scenari in Serie A. Con questa mossa, il Torino si prepara a una nuova fase, pronta a scrivere pagine entusiasmanti nei prossimi due anni. La sfida è appena iniziata...

Continua il valzer delle panchine in serie A. Il Torino ha salutato Vanoli dopo appena una stagione e ora ufficializza l’arrivo di Baroni che ha lasciato la Lazio. La notizia arriva con un post della società. Vanoli è arrivato al Filadelfia per la firma accompagnato dal direttore tecnico, Davide Vagnati, oltre che preparatore atletico Andrea Petruolo, con cui ha lavorato negli ultimi anni a Benevento, Verona e alla Lazio. Nei prossimi due anni (ha firmato fino al 2027) questa sarà la sua seconda casa. Prima di ufficializzare l’arrivo del nuovo allenatore, il Torino in mattinata aveva annunciato l’addio di Paolo Vanoli con un comunicato: « Il Torino Football Club e il tecnico Paolo Vanoli non proseguiranno insieme nel prossimo campionato ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it