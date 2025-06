Ufficiale | anche Carraro in corsa per l' elezione a presidente del Coni ma con riserva

In un clima di grande attesa e tensione, anche Carraro si lancia nella corsa per la presidenza del Coni, nonostante le riserve e l’ineleggibilità sollevata dal ministro Abodi. La commissione elettorale, pur accogliendo temporaneamente la candidatura, si appresta a valutare approfondimenti che potrebbero cambiare gli equilibri. Sono otto i candidati in lizza: una sfida che promette di tenere alta l’attenzione dello sport italiano.

Nonostante la sua ineleggibilità espressa dal ministro Abodi, la commissione elettorale ha per ora accettato la candidatura, che necessiterà di approfondimenti. Sono otto i candidati in lizza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ufficiale: anche Carraro in corsa per l'elezione a presidente del Coni, ma con riserva

