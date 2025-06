UeD Nadia parla di Gianmarco dopo la scelta svela | Alcune cose avrebbe potuto risparmiarsele

Nadia Di Diodato torna a parlare di Gianmarco Steri dopo la sua scelta a Uomini e Donne, rivelando dettagli che avrebbero potuto essere evitati. La delusione è ancora viva, ma l’ex corteggiatrice decide di affrontare la verità senza filtri. In un’intervista esclusiva a Uomini e Donne Magazine, Nadia condivide emozioni e riflessioni sul percorso appena concluso. Ecco cosa ha detto in merito.

Nadia Di Diodato torna a parlare di Gianmarco Steri dopo Uomini e Donne, cosa ha detto dopo la scelta. In molti erano convinti che Gianmarco Steri avrebbe scelto Nadia Di Diodato a Uomini e Donne, invece ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi con Cristina Ferrara. Tanta è stata la delusione di Nadia quando ha scoperto di non essere la scelta dell’ex tronista, in un’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine ha svelato: “Durante il percorso ero convinta di non essere la scelta. Vedevo Gianmarco sempre propenso verso Cristina, me lo sentivo.” Gianmarco Steri e Nadia Di Diodato, scelta a Uomini e Donne (Screen Witty Tv) L’ex corteggiatrice aveva iniziato a pensare di poter essere lei la scelta. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com