Ue via libera a modifica Pnrr Italia

La Commissione europea ha dato il via libera alle modifiche al PNRR richieste dall’Italia, segnando un passo importante verso l’ottimizzazione delle strategie di ripresa. Con 67 misure coinvolte, l’intervento mira a rispondere alle sfide attuali, come domanda stagnante e problemi di approvvigionamento, garantendo un percorso più efficace per il futuro del nostro Paese. Ora, l’Italia può mettere in atto queste innovazioni, rafforzando il suo cammino verso una crescita sostenibile e duratura.

22.32 La Commissione europea ha approvato la modifica al Pnrr chiesta dall'Italia il 21 marzo. La proposta riguarda modifiche a 67 misure. Sono misure in parte non più realizzabili per mancanza di domanda (2),interruzioni a catena di approvvigionamento (6),alta inflazione (1),iter più lunghi del previsto (1). Modificate 37 misure per implementare alternative migliori per "raggiungere l'ambizione originaria della misura". Su altre 20 misure una "alternativa migliore" punta a ridurre gli oneri amministrativi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: Pnrr Modifica Italia Libera

La Commissione Ue approva la modifica al Pnrr italiano: 67 misure riviste - La Commissione UE ha dato il via libera alla revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano, approvando le modifiche a 67 misure strategiche.

Un appello ai partiti che stanno guidando l’Europa adesso (che a ben guardare sono le opposizioni del governo giallo-verde): ci proviamo a ratificarlo il MES? Serve all’Europa e serve all’Italia. O lasciamo che l’asse giallo-verde continui a dettare la linea? Partecipa alla discussione

Via libera Ue a modifica Pnrr Italia, riguarda 67 misure - La Commissione Ue ha approvato la modifica al Pnrr chiesta dall'Italia il 21 marzo. La proposta al Consiglio, del 27 maggio, riguarda modifiche a 67 misure. (ANSA) ... Scrive msn.com

Pnrr, via libera della Commissione Ue alle modifiche a 67 misure richieste dall’Italia - L’obiettivo di queste riscritture del Recovery Plan tricolore è garantire che i fattori esogeni (dai rincari alle interruzioni della global chain) non condizionino i risultati finali ... Come scrive milanofinanza.it

PNRR, via libera della Commissione europea alla modifica di 67 misure - (Teleborsa) - Via libera della Commissione europea alla revisione del PNRR, richiesta dall'Italia il 21 marzo scorso. Su proposta del Consiglio del 27 maggio, sono state ammesse modifiche a 67 progett ... Lo riporta teleborsa.it

Il PNRR non è intoccabile come volevano farci credere: abbiamo vissuto 30 anni nel buio