È stato presentato oggi a Bruxelles il primo spot politico al mondo interamente creato con l’intelligenza artificiale. A lanciare l’iniziativa è il Partito Democratico Europeo (Pde), guidato dal Segretario Generale Sandro Gozi, eurodeputato e voce di punta del gruppo Renew Europe. Il video, innovativo e provocatorio, mostra sei attori generati dall’IA che si rivolgono agli spettatori con affermazioni forti e paradossali: “La libertà di espressione non significa nulla per me”; “I diritti dei lavoratori sono irrilevanti per me”; “Non ho polmoni. Perché dovrei preoccuparmi del cambiamento climatico?”; “Non protesto. 🔗 Leggi su Lapresse.it