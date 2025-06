Ucraina telefonata Putin-Papa lo zar | Regime di Kiev cerca escalation Leone XIV | Allora Russia faccia gesto per favorire pace

In un momento di tensione e confronto internazionale, la recente telefonata tra Vladimir Putin e il Vaticano segna un passo importante verso la ricerca di una pace duratura in Ucraina. Il presidente russo ha ringraziato il Papa per la disponibilità a contribuire alla soluzione del conflitto, sottolineando l'importanza di gesti concreti per favorire il dialogo e la stabilità . È fondamentale attendere i prossimi sviluppi, sperando che questa interlocuzione possa aprire nuove vie di dialogo e riconciliazione.

Durante la telefonata, il presidente russo ha espresso gratitudine a Leone XIV “per la sua disponibilità alla partecipazione del Vaticano nella ricerca di una soluzione al conflitto” Nella serata di ieri si è svolto un colloquio telefonico di tra Mosca e il Vaticano. Il presidente russo Vladi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, telefonata Putin-Papa, lo zar: “Regime di Kiev cerca escalation”, Leone XIV: “Allora Russia faccia gesto per favorire pace”

Nel pomeriggio di oggi c’è stata una conversazione telefonica tra #PapaLeoneXIV e il Presidente #Putin. Nel corso della telefonata, oltre alle questioni di mutuo interesse è stata prestata particolare attenzione alla situazione in Ucraina e alla pace. Il Papa ha f Tweet live su X

Donald #Trump: “Ho appena terminato una telefonata con il Presidente della Russia, Vladimir Putin. La chiamata è durata circa un’ora e quindici minuti. Abbiamo discusso dell’attacco dell’Ucraina contro gli aerei russi fermi in aeroporto e di vari altri attacchi ch Tweet live su X

