Ucraina Tajani | Improbabile una tregua prima della fine dell' anno | Nato Hegseth Usa | Alleati vicini a un' intesa sul 5% alla difesa

La situazione in Ucraina si fa sempre più tesa, con Tajani che esclude una tregua prima di fine anno e Zelensky che ribadisce: “La guerra può finire solo con la forza”. Gli alleati europei si avvicinano a un’intesa sul 5% alla difesa, mentre la pressione su Mosca aumenta. In un quadro così complesso, il futuro del conflitto resta tutto da scrivere, ma una cosa è certa: la strada verso la pace sarà lunga e difficile.

Zelensky: "La guerra può finire solo con la forza. Mosca deve essere pressata con tutti i mezzi disponibili".

