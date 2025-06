Ucraina raid russi su Chernihiv e Kharkiv Zelensky | La guerra può finire solo con la forza

La guerra in Ucraina prosegue senza sosta, tra attacchi devastanti e colloqui infruttuosi. Mentre Zelensky sottolinea che la pace potrà arrivare solo con la forza, le vittime innocenti continuano a pagare il prezzo più alto. La tensione si fa insostenibile, e il mondo si chiede: fino a quando questa sofferenza potrà protrarsi? La speranza di un futuro di pace resta appesa a un fragile filo.

I colloqui tenuti a Istanbul dalle delegazioni di Ucraina e Russia al momento non hanno sortito frutti. Continuano, infatti, gli attacchi di Mosca: almeno cinque persone, tra cui un bambino di un anno, sono state uccise in un attacco di droni nella città di Pryluky, nella regione di Chernihiv, durante la notte. Sei i feriti, ricoverati in ospedale. Altre 17 persone sono rimaste ferite in un attacco con droni russi a Kharkiv nelle prime ore di giovedì, tra cui bambini, una donna incinta e una donna di 93 anni. Volodymyr Zelensky ha parlato dopo le offensive affermando che "la guerra può finire solo con la forza".