ucraina raid russi distruggono l edificio dell amministrazione di kherson

La Russia ha intensificato le sue offensive nella regione di Kherson, lasciando dietro di sé un paesaggio di distruzione e incertezza. Il secondo attacco nello stesso giorno evidenzia la crescente escalation nel conflitto e la difficile situazione per i civili e le autorità ucraine. Mentre le condizioni si aggravano, il mondo osserva con apprensione, chiedendosi quale sarà il passo successivo in questa crisi senza fine.

Bruxelles, 5 giugno 2025 – Le truppe russe hanno attaccato il centro di Kherson per la seconda volta in un giorno, distruggendo completamente l'edificio dell'amministrazione statale regionale, secondo quanto riferito dal capo dell'amministrazione militare regionale Oleksandr Prokudin e il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov. Prokudin ha scritto su Telegram che le informazioni sulle vittime sono in fase di chiarimento. "La Russia ha appena lanciato un secondo attacco al centro di Kherson, distruggendo l'edificio dell'amministrazione statale regionale di Kherson. Il primo attacco, che ha danneggiato l'edificio era avvenuto questa mattina ", ha scritto Umerov su Facebook. 🔗 Leggi su Quotidiano.net