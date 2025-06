Ucraina pressing di Merz su Trump | Può davvero fermare la guerra | Il presidente Usa | L' accordo di pace non ci sarà

Il pressing di Merz su Trump scuote gli equilibri internazionali mentre l’Ucraina spera in un cambiamento. Ma può davvero fermare la guerra? Il presidente USA sembra scettico, e Meloni allarmata avverte: “Sui segnali di pace non sono incoraggianti”. Nel frattempo, NATO e alleati si avvicinano a un compromesso sulla spesa militare, alimentando speranze e tensioni. La partita diplomatica è ancora aperta.

Meloni: "Sulla pace i segnali non sono incoraggianti". Nato, Hegseth (Usa): "Alleati vicini a un'intesa sul 5% alla difesa".

