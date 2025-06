Ucraina pressing di Merz su Trump per premere su Mosca | Il presidente Usa | L' accordo di pace non ci sarà

In un delicato gioco di pressing diplomatico, Merz sfida Trump per influenzare Mosca e sbloccare il difficile percorso verso la pace in Ucraina. Mentre Meloni avverte sui segnali poco promettenti, il rapporto tra alleati si rafforza con il consenso sul 5% alla difesa. La partita diplomatica è in pieno svolgimento, e il futuro della pace resta incerto, lasciando spazio a nuove strategie e alleanze.

Meloni: "Sulla pace i segnali non sono incoraggianti". Nato, Hegseth (Usa): "Alleati vicini a un'intesa sul 5% alla difesa".

