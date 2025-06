Ucraina pagherà il Cremlino attacca Kiev Rutte | Preparati alla guerra

La tensione tra Russia e Ucraina si intensifica: il Cremlino lancia nuovi attacchi su Kiev, mentre Rutte avverte Bruxelles di “prepararsi alla guerra”. Un conflitto che minaccia di spalancare uno scenario di instabilità europea, richiedendo una risposta decisa e coordinata. In questo contesto, la sfida è mantenere la calma e rafforzare le alleanze per difendere i valori fondamentali di pace e sicurezza.

Il conflitto russo-ucraino con Putin che annuncia nuovi attacchi. A Bruxelles, al vertice Nato, il segretario generale Rutte dice che “bisogna essere preparati alla guerra”. Servizio di Antonella Mitola. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - “Ucraina pagherà”, il Cremlino attacca Kiev. Rutte: “Preparati alla guerra”

