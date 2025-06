Ucraina nuovi raid con droni russi | almeno 5 morti a Chernihiv anche un bambino | Zelensky | la guerra può finire solo con la forza

La tensione tra Ucraina e Russia si intensifica con nuovi raid russi a Chernihiv, che hanno causato almeno cinque vittime, tra cui un bambino. Zelensky sottolinea che la guerra può finire solo con la forza, mentre il Papa invita alla pace e Putin apre a una soluzione diplomatica. Trump ricorda che la pace non arriverà subito. Intanto, le due nazioni si preparano a uno scambio di prigionieri, segnando un passo importante verso la possibile risoluzione del conflitto.

Telefonata Papa-Putin, Leone XIV: "La Russia faccia gesto che favorisca la pace". Il presidente russo: "Favorevole a una soluzione diplomatica". Trump: "Ho parlato con il presidente russo, la pace non sarà immediata". Ucraina e Russia pronte a scambiare 500 prigionieri per parte questo fine settimana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, nuovi raid con droni russi: almeno 5 morti a Chernihiv, anche un bambino | Zelensky: la guerra può finire solo con la forza

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Papa Leone XIV offre il Vaticano per nuovi colloqui di pace tra Russia e Ucraina - Papa Leone XIV ha dichiarato la disponibilità del Vaticano come luogo per nuovi colloqui di pace tra Russia e Ucraina, in seguito al fallimento delle trattative di Istanbul.

Segui queste discussioni su X

Certo che ce l’hanno proprio con noi... ! Solo i fondi per l’acquisto di nuovi armamenti da destinare all'#Ucraina saranno conteggiati per la spesa militare nella #NATO. Un valore che nel caso dell'#Italia vale ... 0 (zero)! Partecipa alla discussione

Ucraina, Wsj: nuovo vertice con la Russia in Vaticano, ma il Cremlino non conferma. Ok Ue a nuovi dazi a Mosca https://ilsole24ore.com/art/ucraina-wsj-nuovo-vertice-la-russia-vaticano-meta-giugno-AHwj5ys?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti