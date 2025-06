Ucraina | Merz Usa può fare molto per far finire guerra pronti a contribuire

Gli Stati Uniti, rappresentati dal segretario Merz, si dimostrano determinati a mettere fine alla guerra in Ucraina. Con una posizione forte e una volontà concreta di contribuire, l’America si prepara a collaborare con i partner internazionali per trovare soluzioni efficaci. La volontà di dialogo e azione concreta apre nuove speranze di pace, ricordandoci che la collaborazione globale può davvero fare la differenza in momenti così difficili.

Francoforte (Germania), 5 giu. (LaPresse) – “Vogliamo che la guerra in Ucraina finisca. Parleremo con il presidente su come possiamo contribuire a questo obiettivo. Stiamo tutti cercando misure e strumenti per porre fine a questa terribile guerra. L’America è in una posizione molto forte per fare qualcosa contro questa guerra e porre fine a questa guerra. Quindi parliamo di cosa possiamo fare insieme e siamo pronti a fare tutto il possibile”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, durante l’incontro nello Studio Ovale con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Merz, Usa può fare molto per far finire guerra, pronti a contribuire

