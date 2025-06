Ucraina | Merz Trump è chiave per fine guerra servono pressioni su Russia

In un momento cruciale per il conflitto in Ucraina, l'incontro tra Merz e Trump sottolinea l'importanza di azioni coordinate. La pressione sulla Russia emerge come elemento chiave per accelerare la fine della guerra, mentre Stati Uniti ed Europa si preparano a rafforzare il loro impegno comune. È evidente che, per raggiungere una soluzione duratura, serve un'azione decisa e concertata, perché il futuro dell'Ucraina e della stabilità globale dipende da questa svolta urgente.

Francoforte (Germania), 5 giu. (LaPresse) – “Vogliamo entrambi che la guerra in Ucraina finisca. E ho detto al presidente prima del nostro arrivo che lui è la persona chiave, nel mondo, che davvero può farlo ora, facendo pressione sulla Russia. Avremo di nuovo questo dibattito più tardi su come possiamo procedere congiuntamente tra europei e americani. E penso che siamo tutti d’accordo, abbiamo il dovere di fare qualcosa ora per fermarlo dopo tre anni e mezzo”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, durante l’incontro nello Studio Ovale con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Merz, Trump è chiave per fine guerra, servono pressioni su Russia

