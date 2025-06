Ucraina Merz a Trump | fare più pressioni sulla Russia

L'America si trova nuovamente in una posizione di forza per influenzare gli eventi globali, e il cancelliere tedesco Friedrich Merz sottolinea l'importanza di fare più pressione sulla Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. Durante l'incontro con Donald Trump nello Studio Ovale, Merz ha evidenziato come un'azione concertata possa contribuire a fermare il conflitto e riportare la pace. La diplomazia internazionale si rafforza, ma quanto sarà efficace questa strategia?

Milano, 5 giu. (askanews) - "L'America è in una posizione molto forte per far cessare questa guerra" ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz nello Studio Ovale, sollecitando "più pressione sulla Russia" nello scambio avuto con il presidente americano Donald Trump davanti alla stampa. "Sono qui per parlare di come possiamo contribuire a mettere fine a questa terribile guerra", ha detto Merz. "L'America è di nuovo in una posizione molto forte per fare qualcosa contro questa guerra e porvi fine. Quindi parliamo di cosa possiamo fare insieme e siamo pronti a fare tutto il possibile. E sapete che abbiamo dato sostegno all'Ucraina e che stiamo cercando di esercitare maggiore pressione sulla Russia.

La Meloni non è nella foto con Macron, Starmer e Merz? E perché dovrebbe: per fare la guerra a Putin? Meno male che non ci sia - La mancanza della Meloni nella foto con Macron, Starmer e Merz solleva dubbi sulla reale rilevanza delle immagini nelle questioni di politica estera, ormai spesso ridotte a semplici photo opportunity.

Berliner Zeitung: si teme Trump maltratti pubblicamente Merz perché sostiene le sanzioni alla Russia di Lindsay Graham, nemico di Trump, come Bolton, che vuole bombardare l'Iran con Israele. America First è contro i neocon. Partecipa alla discussione

Merz: "Aiuteremo l'Ucraina a produrre armi a lungo raggio". La dura risposta della Russia. Trump contro Putin https://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/merz-annuncia-armi-per-ucraina/… #tiscalinews #29maggio Partecipa alla discussione

