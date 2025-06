Ucraina Meloni | Sulla pace i segnali non sono incoraggianti | Nato Hegseth Usa | Alleati vicini a un' intesa sul 5% alla difesa

Il panorama della guerra in Ucraina si fa sempre più complesso e teso. Con i segnali di pace poco incoraggianti e le dichiarazioni di leader come Zelensky, che insiste sulla forza per ottenere la vittoria, il rischio di un prolungamento del conflitto cresce. Nei nostri approfondimenti, analizzeremo le strategie degli alleati e le prospettive future, svelando cosa potrebbe davvero cambiare sul campo e nei tavoli diplomatici.

Tajani: "Improbabile una tregua prima della fine dell'anno". Zelensky: "La guerra può finire solo con la forza. Mosca deve essere pressata con tutti i mezzi disponibili". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Meloni: "Sulla pace i segnali non sono incoraggianti" | Nato, Hegseth (Usa): "Alleati vicini a un'intesa sul 5% alla difesa"

Ucraina, Meloni “Dalla Russia nessun passo avanti per la pace” - Il nuovo ciclo di negoziati tra Ucraina e Russia non ha portato progressi sulla strada della pace. La premier Meloni ribadisce l'impegno dell'Italia per una soluzione giusta e duratura, confermando il sostegno agli sforzi internazionali in atto.

Tre ore di bilaterale e cena a Palazzo Chigi per il presidente francese e la premier Dazi, contrasto all'immigrazione irregolare, armi e Ucraina al centro del confronto Partecipa alla discussione

Ucraina, Meloni: sulla pace i segnali non sono incoraggianti - Roma, 5 giu. (askanews) – “I segnali non sono incoraggianti e ci dicono qualcosa di più anche su quali sono le cause della guerra in Ucraina”, “continuo a sostenere l’Ucraina”. Lo ha detto la presiden ... Riporta askanews.it

UCRAINA/ “Il patto Meloni-Macron non può fare nulla, mancano le armi e i costi sono insostenibili” - Dopo l’incontro di Roma si parla di una linea comune Macron-Meloni sull’Ucraina. Che però l’Europa non può aiutare né con soldati né con armi ... ilsussidiario.net scrive

"Patto di consultazione". Meloni non sarà una "volenterosa", ma dopo Macron sull'Ucraina qualcosa è cambiato - La premier ha tenuti fermi i paletti: no truppe in Ucraina prima di una tregua e senza mandato Onu. Ma con il presidente francese ha concordato un ... Riporta huffingtonpost.it

Ucraina, Meloni: Con la resa di Kiev non ci sarebbe pace, ma invasione