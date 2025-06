Ucraina le telecamere di sicurezza riprendono l' attacco dei droni russi su Kharkiv

Le telecamere di sicurezza di Kharkiv catturano un drammatico attacco con droni russi, lasciando dietro di sé un bilancio di diciassette feriti, tra cui bambini, una donna incinta e una nonnina di 93 anni. Le immagini fornite dal sindaco Ihor Terekhov rvelano la devastazione e la brutalità di questa offensiva, evidenziando ancora una volta la tensione che attraversa l’Ucraina orientale. Un evento che ci ricorda quanto sia cruciale il monitoraggio e la sicurezza in tempi di conflitto.

Diciassette persone sono rimaste ferite in un attacco con droni russi nella città ucraina orientale di Kharkiv, tra cui alcuni bambini, una donna incinta e una di 93 anni. Il sindaco della città, Ihor Terekhov, ha condiviso le immagini delle telecamere a circuito chiuso che mostrano il momento dell'attacco ai grattacieli residenziali e all'area circostante. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, le telecamere di sicurezza riprendono l'attacco dei droni russi su Kharkiv

In questa notizia si parla di: Attacco Ucraina Telecamere Droni

