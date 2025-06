Ucraina droni russi colpiscono Kharkiv | 17 feriti

Un attacco di droni russi scuote Kharkiv, lasciando almeno 17 feriti tra cui bambini, una donna incinta e una nonnina di 93 anni. La violenza si abbatte ancora sull’Ucraina, testimoniando la durezza di un conflitto che colpisce le vite innocenti e mette alla prova la resilienza della popolazione. In un momento così cruciale, la solidarietà e l’attenzione internazionale diventano più che mai indispensabili.

In Ucraina sono rimaste ferite almeno 17 persone in un attacco di droni russi nella città di Kharkiv. Tra i feriti ci sono bambini, una donna incinta e una di 93 anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, droni russi colpiscono Kharkiv: 17 feriti

Argomenti simili trattati di recente

Ucraina, attesa per vertice turco. Sul campo droni e morti - In Ucraina, l'attesa per il vertice turco tra Russia e Ucraina si fa palpabile, con speranze di una tregua.

Segui queste discussioni su X

I russi hanno scatenato la guerra nel 2014 spacciandosi per ucraini che vogliono l’indipendenza dell’Ucraina, ed ora che gli ucraini hanno usato dei camion coi droni nascosti dentro per compiere il più ardito attacco alla triade nucleare russa di sempre, i russi Partecipa alla discussione

UCRAINA I Kiev: "40 bombardieri strategici russi sono in fiamme, distrutti o danneggiati". "La scorsa notte siamo stati presi di mira da 472 droni russi, mai così tanti" #ANSA Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ucraina, colpiti 40 bombardieri russi in attacco coordinato di droni