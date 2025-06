Ucraina bimbo di un anno ucciso insieme alla mamma e alla nonna in un attacco russo | il nonno lo scopre partecipando ai soccorsi

Una tragedia sconvolgente scuote l’Ucraina: un bimbo di appena un anno, insieme alla madre e alla nonna, perde la vita in un attacco russo a Pryluky, nella regione di Chernihiv. Il dolore si accresce quando il nonno, partecipando ai soccorsi, scopre l’irreparabile perdita del suo adorato nipotino. Un dramma che ci ricorda la cruda realtà della guerra e l’assurdità delle sue conseguenze sulla vita innocente.

Un bambino di un anno, sua madre e sua nonna sono rimasti uccisi ieri sera nella regione di?ernihiv in Ucraina quando un drone ha colpito un edificio residenziale a Pryluky. Il nonno del piccolo,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Ucraina, bimbo di un anno ucciso insieme alla mamma e alla nonna in un attacco russo: il nonno lo scopre partecipando ai soccorsi

In questa notizia si parla di: ucraina anno nonna nonno

Ucraina, bimbo di un anno ucciso insieme alla mamma e alla nonna in un attacco russo: il nonno lo scopre partecipando ai soccorsi - Un bambino di un anno, sua madre e sua nonna sono rimasti uccisi ieri sera nella regione di Cernihiv in Ucraina quando un drone ha colpito un ...Come scrive msn.com

Bimbo di Verona di 6 anni tra i piccoli rapiti in Ucraina e portati in Russia. L'appello dei nonni. La mamma era un agente dei servizi segreti - «Malgrado l'interessamento del console italiano in Ucraina e i vari tentativi fatti da noi anche con l'aiuto di politici locali - hanno riferito ancora i nonni ... anno fa aveva ricevuto il nonno ...Da ilgazzettino.it

Guerra Ucraina, bombe su case a Karkhiv. Morti un bambino di 10 anni e la nonna. News in diretta - Morto un bambino di 10 anni a Kharkiv, ferito anche un neonato ...Come scrive quotidiano.net

Ucraino continua a divertirsi in spiaggia nonostante le bombe russe a Berdyansk