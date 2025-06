Ucraina | 5 morti dopo raid droni russi a Chernihiv anche un bambino

Nella notte, la tranquilla città di Pryluky in Ucraina è stata sconvolta da un devastante attacco di droni russi, che ha causato la morte di cinque persone, tra cui un bambino di un anno. Il dolore si mescola all’indignazione per le zone residenziali colpite, mentre le ferite di altre sei vittime ricordano quanto questa guerra abbia un prezzo umanamente insopportabile. La sofferenza continua a scandire il ritmo di un conflitto che nessuno può ignorare.

Kiev (Ucraina), 5 giu. (LaPresseAP) – Almeno cinque persone, tra cui un bambino di un anno, sono state uccise in un attacco di droni russi nella città ucraina settentrionale di Pryluky nella regione di Chernihiv durante la notte. Lo ha reso noto il governatore locale Viacheslav Chaus. Altre sei persone sono rimaste ferite nell’attacco e sono state ricoverate in ospedale, ha aggiunto spiegando che sono state colpite le zone residenziali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: 5 morti dopo raid droni russi a Chernihiv, anche un bambino

