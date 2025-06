Ucraina 1 milione di vittime russe tra morti e feriti | il rapporto choc

Il conflitto in Ucraina ha causato una stima drammatica di un milione di vittime tra morti e feriti russi, secondo un rapporto shock del CSIS di Washington. Con circa 250mila soldati russi uccisi dal febbraio 2022, la guerra si conferma uno dei conflitti più sanguinosi degli ultimi decenni. La domanda ora è: quale sarà l’impatto di questa catastrofe umanitaria sul futuro della regione e del mondo?

(Adnkronos) – Sarebbero circa 250mila i soldati russi che hanno perso la vita in battaglia in Ucraina dall'inizio della guerra, il 24 febbraio del 2022. E' quanto si legge in un rapporto redatto dal Center for Strategic and International Studies (Csis) di Washington, secondo il quale questa estate si arriverĂ a un milione di 'vittime' . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com