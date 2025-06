Ucciso in servizio da un pregiudicato i carabinieri in congedo rendono omaggio al maresciallo Giuseppe Ghisoni

In un gesto di gratitudine e rispetto, i carabinieri in congedo e l’Associazione nazionale rendono omaggio al maresciallo Giuseppe Ghisoni, vittima di un tragico episodio mentre svolgeva il suo servizio. Questo tributo sottolinea l’importanza della memoria e dell’onore verso chi ha dedicato la vita alla sicurezza del paese. I membri si sono riuniti con commozione per celebrare il coraggio e il sacrificio di un vero eroe.

L’Associazione nazionale carabinieri ha voluto rendere omaggio al maresciallo dei carabinieri al quale è intitolata la sezione di Piacenza: si tratta di Giuseppe Ghisoni, maresciallo maggiore dei carabinieri reali, decorato con la medaglia d’argento al valor militare. I membri. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Ucciso in servizio da un pregiudicato, i carabinieri in congedo rendono omaggio al maresciallo Giuseppe Ghisoni

In questa notizia si parla di: Carabinieri Maresciallo Omaggio Giuseppe

