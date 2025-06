Uccisa da un’ameba mangia-cervello dopo un lavaggio nasale i sintomi in pochi giorni non le hanno dato scampo

Una tragica vicenda ci ricorda quanto possa essere pericoloso un semplice lavaggio nasale se eseguito con acqua contaminata. Una donna di 71 anni ha perso la vita in Texas dopo aver contratto l'ameba Naegleria fowleri, nota come "mangia-cervello", che ha aggredito il suo sistema nervoso in pochi giorni. Questa storia ci invita a riflettere sull'importanza di precauzioni e controlli nell’uso di acqua potenzialmente contaminata. Continua a leggere.

