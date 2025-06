Uccide moglie con pistola poi si spara

Un tragico episodio scuote la tranquilla Val Seriana: un uomo di 55 anni ha tolto la vita alla moglie, Elena, di 51 anni, prima sparandole e poi togliendosi la vita. Una doppia tragedia che si è consumata tra le mura domestiche, lasciando sgomenti i loro due figli e tutta la comunità . Sul luogo sono intervenuti gli inquirenti, mentre si cerca di capire le motivazioni di questa drammatica vicenda.

20.53 Femminicidio a Cene, in val Seriana, nelle Prealpi Lombarde, nel Bergamasco. Un uomo di 55 anni ha ucciso la moglie di 51 anni, sparandole con una pistola. L'omicida ha poi rivolto la stessa arma verso di sé e si è tolto la vita. Il delitto si è consumato tra le mura domestiche. Lei si chiamava Elena, lui Ruben Bertocchi, secondo Bergamo News. La coppia ha due figli. Sul posto il pm Giampiero Golluccio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

