Uccide la moglie con un colpo di pistola e poi si spara omicidio-suicidio in casa nel Bergamasco

Una tragedia sconvolgente scuote Cene, in Valle Seriana: un uomo di 55 anni ha ucciso la moglie di 51 anni con un colpo di pistola e, nel dramma, si è tolto la vita. Un gesto che lascia sgomenti e solleva numerose domande sulla spirale di dolore e crisi che può portare a tali drammatici eventi. La comunità è in lutto e le indagini sono in corso per far luce su questa tragica vicenda.

