Uccide la moglie con la pistola e poi si toglie la vita | femminicidio a Bergamo

Una tragedia sconvolge Bergamo: un drammatico femminicidio nella tranquilla Cene. Un uomo di 55 anni ha tolto la vita alla moglie prima di togliersi la propria, lasciando dietro di sé dolore e domande senza risposta. Questo ennesimo episodio ci ricorda l’urgenza di affrontare il problema della violenza di genere con fermezza e sensibilità. Continua a leggere per approfondire questa tragica vicenda.

Il delitto si è consumato nella casa che la coppia condivideva a Cene (Bergamo). L'uomo, 55 anni, ha poi rivolto l'arma verso di sé e si è tolto la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

