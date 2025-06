Ubriaco sui binari poliziotto lo salva un attimo prima del passaggio del treno | video choc

Un istante decisivo, un atto di coraggio che ha evitato una tragedia. A Pesaro, un uomo ubriaco sui binari sta per essere falciato dal treno, ma un poliziotto interviene all'ultimo secondo, mettendo a rischio la propria vita per salvarne un’altra. La scena, ripresa dalle telecamere di sorveglianza, testimonia il valore e la prontezza delle forze dell’ordine in situazioni di estrema emergenza. Un episodio che ci ricorda il potere del coraggio in momenti critici.

Pesaro, 5 giugno 2025 – Una manciata di secondi. Tanto è bastato a un poliziotto per salvare la vita a un uomo, sfiorato da un treno in arrivo alla stazione ferroviaria di Pesaro. Una scena drammatica, ripresa dalle telecamere di sorveglianza, che mostra il sangue freddo e il coraggio degli agenti della Volante. Tutto è accaduto la sera di mercoledì 4 giugno 2025, alle 20.47. Una pattuglia della Questura di Pesaro è stata inviata alla stazione dopo una segnalazione al 112 per la presenza di una persona molesta sui binari. Il primo agente sceso dalla volante è entrato in stazione e ha notato un uomo dall’altra parte dei binari, in evidente stato di alterazione, che si avvicinava pericolosamente al binario 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco sui binari, poliziotto lo salva un attimo prima del passaggio del treno: video choc

In questa notizia si parla di: Binari Poliziotto Treno Ubriaco

Ubriaco sui binari, poliziotto lo salva un attimo prima del passaggio del treno: video choc - Una scena drammatica, ripresa dalle telecamere di sorveglianza, che mostra il sangue freddo dell’agente della volante: ha raggiunto l’uomo e lo ha sollevato di peso, riuscendo a trascinarlo fuori ... Secondo msn.com

Agente toglie un uomo da binari prima del passaggio del treno - Un poliziotto porta via un uomo dai binari un attimo prima dal passaggio del treno. Da ansa.it

Rimini, ubriaco cammina sui binari del treno e picchia i poliziotti - Rimini, 16 novembre 2022 - Passeggiava completamente ubriaco sui binari del treno, infischiandosene dei pericoli. Quando gli agenti della polizia ferroviaria sono intervenuti, invitandolo ad ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Gb, ubriaco attraversa i binari e si salva per un soffio dal passaggio del treno