Tutto su Ndoye | Conte rilancia l’assalto all’esterno del Bologna occhi anche su Beukema

Il calciomercato si infiamma con il Napoli che punta deciso su Dan Ndoye del Bologna, mentre Conte prepara un’offerta per rafforzare l’attacco esterno. L’attenzione si concentra anche su Beukema, obiettivo di spessore per la rosa azzurra. Un’estate calda di trattative e strategie, dove ogni mossa può fare la differenza per il futuro della squadra. Restate sintonizzati: il mercato è in fermento e le sorprese non mancheranno.

Dan Ndoye torna prepotentemente nei pensieri del Napoli. L’esterno offensivo del Bologna, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Tutto su Ndoye: Conte rilancia l’assalto all’esterno del Bologna, occhi anche su Beukema

Ndoye al Napoli, tifosi spiazzati: le parole dell'agente confermano tutto - L'agente di Dan Ndoye ha svelato dettagli intriganti sul futuro del calciatore del Bologna, lasciando i tifosi del Napoli spiazzati.

#Napoli, si studia il doppio colpo in casa #Bologna Sam #Beukema, il primo nome sulla lista per impostazione tattica Dan #Ndoye, che secondo @FabrizioRomano piace a Conte e alla società Nel frattempo, tutto ok il rinnovo di #Meret: biennale da €2 Tweet live su X

Lyko che ha più tette delle Leotta La testa di Casale che sbuca dalla #CoppaItalia Ndoye che guarda la coppa come io guardavo la verifica di matematica dopo aver preso 6+ Insomma è tutto così poetico Tweet live su X

