Tutto quello che c' è da sapere di Sara - La donna nell' ombra la nuova bellissima serie tv crime di Netflix con Teresa Saponangelo e Claudia Gerini

Forse è un tassello che ci mancava. Perché è difficile trovare nel panorama delle serie crime italiane una come Sara – La donna nell’ombra. Il nuovo thriller dalle sfumature noir appena sbarcato su Netflix. Questa volta è il turno della intrigante investigatrice creata dalla penna di Maurizio De Giovanni. Lo stesso autore che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati del piccolo schermo: da Il Commissario Ricciardi, a Mina Settembre, passando per i poliziotti di I Bastardi di Pizzofalcone. La nuova serie, composta da 6 episodi diretti da Carmine Elia e prodotta da Palomar, promette di conquistare gli amanti del genere con una storia che intreccia suspense, dramma familiare e investigazione in un cocktail narrativo dalla forte componente psicologica. 🔗 Leggi su Amica.it