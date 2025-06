Tutto pronto per ’MassAiuta’ Maxi raccolta

Tutto è pronto per la grande mobilitazione di ‘MassAiuta’: una maxi raccolta alimentare che unisce istituzioni, volontari e cittadini al fine di sostenere chi è in difficoltà. Appuntamento sabato, dalle 9 alle 20, nei principali supermercati aderenti di Massa, per fare la differenza con un gesto di solidarietà. Una giornata importante per rafforzare il senso di comunità e aiutare chi ha più bisogno. Unisciti a noi e fai la tua parte!

Tutto è pronto per la grande mobilitazione all'insegna della solidarietà di 'MassAiuta'. L'appuntamento è per sabato, dalle 9 alle 20, nei supermercati aderenti: Esselunga (viale Roma), Carrefour (via Massa Avenza), Ekom (via del Cesarino), Conad (via Carducci, via Democrazia, via Simon Musico, via Stradella), Sigma (via San Leonardo) e Carrefour Express (via Modena). Si tratta di una maxi raccolta alimentare che mette insieme istituzioni, associazioni, imprese, parrocchie e cittadini in un unico gesto corale per sostenere chi è in difficoltà. L'iniziativa è promossa dal Comune di Massa, assessorato alle Politiche sociali, in collaborazione con le cinque associazioni del 'Tavolo solidale' (Caritas, Croce Rossa Italiana, Misericordia San Francesco, Cooperativa L'Abbraccio, Fondazione Ant), numerose parrocchie cittadine e con il prezioso contributo delle aziende Skf e Baker Hughes- Nuovo Pignone.