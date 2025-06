Tutto nasce da una foto postata dalla cantante nel 2016 Angel però smentisce non ha bloccato nessuno

Tutto ha avuto inizio da una semplice foto postata dalla cantante nel 2016, ma le cose si sono animate quando Angel ha smentito: non ha bloccato nessuno. Un malinteso o uno scontro social? Durante il podcast Tintoria, Francesca Michielin ha raccontato con ironia di aver pensato di essere stata bloccata su WhatsApp da Alberto Angela, alimentando sospetti e curiosità tra i fan. Ma cosa c’è dietro questa vicenda, e come si conclude?

Durante una recente puntata del podcast Tintoria, condotto da Daniele Tinti, Francesca Michielin ha raccontato con ironia e un po' di imbarazzo un curioso aneddoto: crede di essere stata bloccata su WhatsApp da Alberto Angela. «Non mi risponde più e l'immagine profilo è diventata grigia», ha spiegato la cantante, lasciando intendere che, forse, il divulgatore più amato della TV italiana abbia deciso di tagliare i ponti. Tutto questo, ha raccontato Michielin, sarebbe nato da una situazione diventata virale: una foto di lei che dormiva avvolta in una coperta con il volto di Angela, regalo di compleanno di alcuni amici nel 2016.

