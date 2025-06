Tutti in bicicletta per fare beneficenza e aiutare l’Aquila

Tutti in bicicletta per beneficenza e solidarietà: è questa la missione dei soci di Ruotalibera, l’associazione di ciclisti amatoriali di Masi Torello. Dopo aver già percorso 500 chilometri nel 2010 verso L’Aquila, questa volta il loro viaggio simbolico e solidale li porterà ancora più lontano, unendo passione e aiuto concreto. Un’avventura che dimostra come il ciclismo possa essere strumento di speranza e rinascita, perché ogni pedalata conta.

Tutti in bici per beneficenza. Sono i soci di Ruotalibera, l’associazione di ciclisti amatoriali di Masi Torello, che si sono ritrovati per dare inizio al lungo viaggio che li condurrà, dopo un tour di 500 chilometri, a Villa Sant’Angelo, in provincia di L’Aquila. I ciclisti di Ruotalibera avevano già intrapreso un analogo viaggio, nel lontano 2010, quando andarono nel paese abruzzese colpito dal devastante terremoto dell’anno precedente, un significativo contributo economico, frutto di una raccolta fondi tra i concittadini del comune di Masi Torello. La partenza dei ciclisti è stata salutata dal sindaco Samuele Neri e dagli alunni delle locali scuole primarie dell’Istituto comprensivo Alberto Manzi, accompagnati dagli insegnati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tutti in bicicletta per fare beneficenza e aiutare l’Aquila

