Tutti i volti dell’arte nella settantesima Fiera del Mediterraneo con Artemed

pubblico di ogni età, coinvolgendo visitatori e artisti in un percorso emozionante tra creatività e tradizione. La 70esima Fiera del Mediterraneo si conferma così come un punto di incontro imprescindibile per scoprire tutti i volti dell'arte, valorizzando talenti emergenti e consolidati, e offrendo un’esperienza culturale unica e coinvolgente per tutti gli appassionati.

Tanta arte alla 70esima Fiera Campionaria del Mediterraneo, in ogni sua forma e sfaccettatura. Quest’anno ArteMed si è arricchita, con l’inserimento di quattro nuovi artisti. Anche per questa edizione, l’obiettivo è quello di arricchire la fiera di contenuti e far conoscere e apprezzare l’arte al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Tutti i volti dell’arte nella settantesima Fiera del Mediterraneo con Artemed

In questa notizia si parla di: Arte Fiera Mediterraneo Artemed

