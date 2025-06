Tutti Fuori Vivi Cittadella | due serate estive nel cuore del centro storico

Preparati a vivere due serate indimenticabili nel cuore di Cittadella! Venerdì 13 e sabato 14 giugno, dalle 19 alle 24, il centro storico si trasformerà in un vivace palcoscenico di musica, arte e convivialità con l’evento “Tutti Fuori, Vivi Cittadella”. Promosso dall’Associazione Vivi Cittadella, questa manifestazione è l’occasione perfetta per scoprire le meraviglie della città e divertirsi in compagnia. Non mancare!

