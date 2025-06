Tuscia pride parcheggi alle Fortezze e in centro off-limits | divieti dal 6 giugno

Preparati a vivere un weekend all'insegna di inclusività e festa: il Tuscia Pride torna a solcare le vie del centro di Viterbo, portando colore e gioia tra le piazze e le strade. Per garantire il successo dell'evento e la sicurezza di tutti, sono stati adottati divieti di sosta e limitazioni al traffico a partire da venerdì 6 giugno. Partecipa anche tu a questa importante manifestazione, che si preannuncia indimenticabile!

Sabato 7 giugno torna il Tuscia pride per le vie del centro cittadino. La partenza è prevista alle 15,30 da via delle Fortezze. L'evento, che interesserà vie e piazze del centro, richiede alcuni provvedimenti riguardanti sosta e traffico veicolare, già a partire dal pomeriggio di venerdì 6 giugno. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Tuscia pride, parcheggi alle Fortezze e in centro off-limits: divieti dal 6 giugno

In questa notizia si parla di: Centro Giugno Tuscia Pride

Addio sacchi in strada. Dal 2 giugno cambia la raccolta rifiuti in centro storico - Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti a Modena rappresenta un passo significativo verso un centro storico più pulito e ordinato.

Sabato 7 giugno, Tuscia Pride 2025: attenzione alla viabilità in centro - Divieti di sosta a partire da domani 6 giugno NewTuscia – VITERBO – Sabato 7 giugno torna il Tuscia Pride per le vie del centro cittadino. La partenza è prevista alle ore 15,30 da via delle Fortezze. Segnala newtuscia.it

Tuscia Pride 2025: sabato 7 giugno a Viterbo - Il 7 giugno torna a Viterbo il Tuscia Pride 2025, pronto a riempire le strade della città con colori, musica e rivendicazioni. Il corteo partirà alle 15.30 da via delle Fortezze, attraverserà Porta ... Si legge su gay.it

Tuscia Pride, un corteo colorato sfilerà per i diritti - Presentata l’edizione 2025 che si terrà sabato 7 giugno, il vicesindaco Antoniozzi: «Non sia un palcoscenico da calcare per facciata» ... Riporta civonline.it

BREAKING NEWS di giovedì 29 MAGGIO