Turni notturni e chiusura dei cantieri in piena estate | il piano contro le code sulla Palermo-Catania

Per alleviare i disagi estivi sull'autostrada Palermo-Catania, Anas ha messo a punto un piano innovativo che prevede turni notturni e una rimodulazione dei lavori. Obiettivo: ridurre i tempi di chiusura dei cantieri e sfoltire le code, garantendo viaggi più sicuri e meno stressanti. Una strategia pensata per rendere le ferie estive più serene, perché il vostro viaggio merita il massimo comfort fin dall'inizio.

Una rimodulazione dei lavori per accorciare i tempi di conclusione dei cantieri sull'autostrada Palermo-Catania che il 2 giugno hanno provocato disagi e code chilometriche tra Casteldaccia e Palermo. Questa la soluzione individuata da Anas e illustrata dall'amministratore delegato dell'azienda.

