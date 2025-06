Turistificazione squilibri e rischi | i cittadini si sentono sempre più estranei

Da almeno una decina di anni a questa parte, la città di Lecce si confronta con i nuovi fenomeni della turistificazione, che portano con sé squilibri e rischi sociali. I cittadini, sempre più spesso, si sentono estranei nel proprio territorio, tra b&b diffusi anche nei quartieri meno centrali e una ristorazione che celebra la tradizione locale in ogni sfumatura. Ma a quale prezzo si tutela l'autenticità? È fondamentale trovare un equilibrio tra sviluppo e identità.

