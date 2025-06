Turisti partenza sprint Arrivi e pernottamenti un 2025 in crescendo Boom di B&B e privati

I primi quattro mesi del 2025 regalano un segnale positivo per il turismo cittadino, con aumenti significativi di arrivi (+4,1%) e pernottamenti (+3,2%). I dati provvisori dell’Ufficio regionale di statistica confermano una ripresa vigorosa, trainata dal boom di Bed & Breakfast e strutture private. Un trend che fa ben sperare per il proseguimento della stagione turistica, dimostrando che la città si sta riconfermando come meta preferita. La strada verso un anno record sembra ormai tracciata.

Segno positivo per i dati sulle presenze turistiche 2025 in città . I numeri diffusi ieri dall'Ufficio regionale di statistica nell'ambito delle indagini Istat, relativi ai primi quattro mesi dell'anno, certificano un aumento sia degli arrivi (+4,1%) che dei pernottamenti (+3,2%) nelle strutture ricettive della città . Si tratta, come al solito, di dati provvisori. Una sottolineatura inevitabile, visto il cortocircuito che lo scorso anno fu all'origine dei contrasti tra Regione e Comune, con l'ente di viale Aldo Moro a Bologna arrivato a correggere i numeri in corso d'opera su sollecitazione di Imola.

