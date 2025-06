Turbulenze sul volo Ryanair Berlino-Milano | atterraggio d’emergenza e nove feriti

Un volo Ryanair da Berlino a Milano si trasforma in un episodio di emergenza, quando turbolenze improvvise e violente costringono l’aereo a un atterraggio d’emergenza a Memmingen. Nove feriti, tra cui un bambino di due anni, testimoniano la drammaticità di questa serata di paura e tensione tra i passeggeri. Il decollo era iniziato senza problemi, ma la furia del maltempo ha trasformato un viaggio tranquillo in un incubo… Scopriamo cosa è successo.

Il volo deviato per maltempo: paura tra i passeggeri. Momenti di grande tensione a bordo del volo Ryanair FR8 partito da Berlino e diretto a Milano, costretto a un atterraggio d'emergenza a Memmingen, in Baviera, a causa delle violente turbolenze incontrate durante il tragitto. L'episodio è avvenuto nella serata di martedì 4 giugno, con nove persone rimaste ferite, tra cui anche un bambino di due anni. Il decollo era avvenuto intorno alle 19:30, con un leggero ritardo. Ma verso le 20:30, quando il volo era in pieno tragitto, il comandante ha deciso di dirottare l'aereo su uno scalo più vicino per garantire la sicurezza di tutti.